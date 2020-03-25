25.03.2020 08:29

Как в Харькове будут использовать тесты диагностики коронавируса

Отныне харьковчане, которые в этом нуждаются, получили возможность пройти тест на коронавирус. Речь не только о экспресс-, а и о тестах полимеразной цепной реакции, обеспечивающих наиболее высокую точность диагностики.



// izvestia.kharkov.ua

В Харьков начали поступать тесты диагностики коронавируса. Однако, на сегодняшний день, не все харьковчане достаточно осведомлены в вопросе использования таких тестов, говорят специалисты. Главная цель руководства города - донести необходимую информацию до горожан.



«На сегодняшний день есть две методики тестирования на коронавирус. Первая методика - это экспресс методы – тестирование, которые определяет следы присутствия вируса в организме. Наличие антител в ответ на вирус. Антитела эти сразу не появляются. И поэтому быстрые тесты являются лишь первым этапом диагностики», – рассказал эксперт по медицинскому оборудования и расходных материалов Вадим Ханенко.



Быстрые тесты используются для массовой проверки, отмечает эксперт. Тестирование населения с похожими симптомами или группы лиц повышенного риска. Точность результата - 50/50. А вот тесты полимеразной цепной реакции, или ПЦР - обеспечивают почти 100 процентов.



«Это высокоточные исследование, которое позволяет обнаружить фрагменты самого вируса, даже если их количество очень небольшое. Единичные копии вируса определяет. Это исследование трудоемкое и требует высокой квалификации персонала, специальных лабораторных условий, результат приближается к 100 процентам», – уточнил Вадим Ханенко.



По результатам тестов ПЦР устанавливается диагноз. Или обнаружено коронавирус в организме человека или нет. Медицинское направление на такие тесты выдается врачом только в следующих случаях:



«Первое – это положительный или сомнительный экспресс-тест. Второе – в случаи соответствия коронавирусной клинической картины. В случае, если врач подозревает бессимптомное носительство вируса в связи с тем, что пациент входит в зону риска», – объяснил Вадим Ханенко.



Оба метода в комплексе работают на стопроцентный результат, так как экспресс-тесты позволяют охватить большое количество населения. Они просты в использовании и могут быть проведены в короткий срок. ПЦР исследования обязательно проводятся для уточнения диагноза и вынесения окончательного результата.



