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26.03.2020  13:53   

Карантин послабили - разрешили работу ветклиник и продажу корма для домашних питомцев

Правительство отменило запрет на ведение ветеринарной деятельности по лечебно-профилактической помощи животным, оптовой, розничной торговли ветпрепаратами.


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Правительство согласилось с инициативой Держпродспоживслужбы и сняло запрет на деятельность учреждений ветеринарной медицины по оказанию услуг в сфере лечебной помощи животным, оптовой, розничной торговли ветеринарными препаратами, кормами во время карантина. Кроме того, сняты ограничения на торговлю пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом.

Решение о внесении соответствующих изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19» и от 16.03.2020 № 215 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 № 211 »Правительство приняло 25 марта на своем заседании.

Снятие ограничений на деятельность учреждений ветеринарной медицины предотвращет возникновение и распространение особо опасных инфекционных заболеваний среди домашних и сельскохозяйственных животных, а также вспышек болезней, общих для человека и животных. Таким образом, обеспечено выполнение функций по обеспечению надлежащего ветеринарно-санитарного и эпизоотического благополучия в Украине.

При этом снятие ограничений на торговлю пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом способствовать своевременному проведению весенне-полевых работ в Украине.

 
 
Источник:   КМУ
 Тэги:  карантин, коронавирус, ветеринарные аптеки, питомцы, торговля
 
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