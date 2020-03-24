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24.03.2020  17:13   

Геннадий Кернес: Скоро одна из больниц Харькова пополнится аппаратом ИВЛ

Мэр Харькова перечислил средства для приобретения наркозо-дыхательного аппарата для вентиляции легких Flow-c.


// city.kharkov.ua

Об этом Харьковский городской голова сообщил в своем Telegram-канале.

«Оплатил наркозно-дыхательный аппарат. Как и обещал – выставляю платежку. Вскоре одна из больниц Харькова пополнится аппаратом ИВЛ!», – написал Геннадий Кернес.

Напомним, на координационной встрече, посвященной вопросам противодействия эпидемии коронавируса, Геннадий Кернес сообщил, что за собственные деньги купит современный наркозо-дыхательный аппарат для вентиляции легких «Flow-c» производства Швеции. Его стоимость - 2,6 млн грн.

Кроме того мэр сообщил, что сейчас город активно закупает средства защиты, медицинское оборудование. Вскоре в Харьков прибудут 1 млн масок и новые аппараты искусственной вентиляции легких. Всего за последние дни социально ответственный бизнес собрал на эти цели около 2,3 млн долл.

Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, кернес, ивл, flow-c
 
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