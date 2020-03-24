Геннадий Кернес: Скоро одна из больниц Харькова пополнится аппаратом ИВЛ

Мэр Харькова перечислил средства для приобретения наркозо-дыхательного аппарата для вентиляции легких Flow-c.
Об этом Харьковский городской голова сообщил в своем Telegram-канале.
«Оплатил наркозно-дыхательный аппарат. Как и обещал – выставляю платежку. Вскоре одна из больниц Харькова пополнится аппаратом ИВЛ!», – написал Геннадий Кернес.
Напомним, на координационной встрече, посвященной вопросам противодействия эпидемии коронавируса, Геннадий Кернес сообщил, что за собственные деньги купит современный наркозо-дыхательный аппарат для вентиляции легких «Flow-c» производства Швеции. Его стоимость - 2,6 млн грн.
Кроме того мэр сообщил, что сейчас город активно закупает средства защиты, медицинское оборудование. Вскоре в Харьков прибудут 1 млн масок и новые аппараты искусственной вентиляции легких. Всего за последние дни социально ответственный бизнес собрал на эти цели около 2,3 млн долл.
День благоприятствует общению, знакомствам, учебе, но от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
влажность:
давление:
ветер: