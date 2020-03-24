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24.03.2020  13:15   

Геннадий Кернес за собственные средства приобретет для Харькова современный аппарат для вентиляции легких

Стоимость наркозо-дыхательного аппарата для вентиляции легких – 2 миллиона 600 тысяч гривен.


// city.kharkov.ua

Об этом Харьковский городской голова сообщил в своем Telegram-канале.

«Борьба с возможной вспышкой заболевания коронавирусом в Харькове не останавливается ни на день. Сегодня в обладминистрации встретились с губернатором, представителями крупного бизнеса и народными депутатами Украины. Обсудили текущую обстановку, полученные тесты на коронавирус и планы на ближайшее будущее.

Информирую, что по состоянию на утро – в Харькове ни подозрений на COVID-19, ни заболевших.

Также хочу сказать, что я на собственные деньги за 2 600 000 гривен покупаю наисовременнейший наркозо-дыхательный аппарат для вентиляции легких Flow-c – подробное его описание прилагаю к этому посту. Эту покупку, как только она будет совершена, внесу в декларацию, а платежку – выложу у себя на страницах в соцсетях», – написал он.

Тэги:  кернес, карантин, коронавирус, харьков, flow-c
 
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