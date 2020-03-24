Геннадий Кернес за собственные средства приобретет для Харькова современный аппарат для вентиляции легких

Стоимость наркозо-дыхательного аппарата для вентиляции легких – 2 миллиона 600 тысяч гривен.
Об этом Харьковский городской голова сообщил в своем Telegram-канале.
«Борьба с возможной вспышкой заболевания коронавирусом в Харькове не останавливается ни на день. Сегодня в обладминистрации встретились с губернатором, представителями крупного бизнеса и народными депутатами Украины. Обсудили текущую обстановку, полученные тесты на коронавирус и планы на ближайшее будущее.
Информирую, что по состоянию на утро – в Харькове ни подозрений на COVID-19, ни заболевших.
Также хочу сказать, что я на собственные деньги за 2 600 000 гривен покупаю наисовременнейший наркозо-дыхательный аппарат для вентиляции легких Flow-c – подробное его описание прилагаю к этому посту. Эту покупку, как только она будет совершена, внесу в декларацию, а платежку – выложу у себя на страницах в соцсетях», – написал он.
День благоприятствует общению, знакомствам, учебе, но от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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