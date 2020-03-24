24.03.2020 13:31

Подведены итоги первой очной встречи в ХОГА руководства города и области

За одним столом Алексей Кучер, Геннадий Кернес и Александр Ярославский больше собираться не будут - все последующие встречи только в формате дистанционных брифингов.



://2day.kh.ua/

Почти неделя понадобилась руководителям города и области с момента создания штаба противодействия Владимиром Зеленским, чтобы наконец-то собраться вместе и обсудить готовность региона к коронавирусу. Впервые за одним столом - глава ХОГА, мэр Геннадий Кернес, глава штаба Александр Ярославский, народные депутаты, главы прокуратуры, управлений СБУ и Нацполиции в области. Первым слово взял Кучер и пообещал, что таких встреч больше не будет, чтобы не подвергать никого опасности заражения.

"В таком формате, наверное, дальше собираться на будем. Все брифинги будут дистанционными. Цель - довести нашим жителям, чем занимается власть. Все должны понимать, что экономика состоит из нескольких частей, самые важные - сельское хозяйство и промышленность. Подготовка двигается вперёд, руководителям районов поставили четкую задачу руководить процессом аграриев. От них начали приходить жалобы, что не поставляются удобрения, семена. Будем сообщать об этом президенту. Средств в бюджете достаточно, чтобы закупить самое необходимое, что используется для борьбы с коронавирусом", - сказал Алексей Кучер.

Глава Харьковского облсовета Сергей Чернов сказал, что в резервном фонде бюджета области есть 48,5 миллионов гривен, которые в случае необходимости без сессии, просто по согласию бюджетной комиссии, можно будет направить на закупку необходимого. Конечно, только с приставкой "борьба с коронавирусом".

"Думаю, общими усилиями сможем обеспечить опорные медучреждения", - сказал Чернов.

Геннадий Кернес озвучил сумму, которая была собрана бизнесменами после второго заседания штаба, - 2 миллиона 200 тысяч гривен. Тогда миллион долларов пообещал дать Ярославский, еще пол-миллиона - друг Кернеса Павел Фукс.

"За эти деньги покупают медоборудование, средства защиты - то, что нужно для защиты населения преклонного возраста", - подчеркнул городской голова.

ЧТО ОЗВУЧИЛИ ПО ЗАКУПКАМ

1. Экспресс-тесты

23 марта вечером прибыли самолетом из Киева в сопровождении Нацгвардии. Сколько - не говорят. По линии Украины пришли экспресс-тесты, по линии Ярославского - ПЦР-тесты.

Кучер по секрету сказал, что Харьковская область получила тестов больше, чем другие регионы Украины.

"По секрету, Харьковской области досталась самое большое количество тестов. Я вас уверяю, что их достаточно. Есть некоторые манипуляции, в которые мы не будем вдаваться - в Харьковскую область поступило больше всего тестов. Мы даже усилили режим охраны, который дополнительно охраняет эти тесты", - сказал глава ХОГА.

"Тесты в городе, Ярославский выполнил свою работу", - резюмировал Кернес.

"Харьковской области досталось достаточное количество, мы себя не обидели, точно. Кроме тестов, я от своей семьи выделил 2 миллиона долларов и оплатил 450 тысяч экспресс-тестов, которые придут в следующий четверг", - сказал Ярославский.

По его словам, тестов должно хватить на 3 месяца. Каким образом идет подсчет, - непонятно.

Тесты обещают передать в лаборатории (в Харькове таких 8, в том числе в "инфекционке") и в опорные больницы.

2. Аппараты ИВЛ

Несколько штук успели закупить, но до сих пор они не доставлены в область и пока по срокам ничего не ясно.

"На границе с Польшей вчера застряли наши ИВЛ-аппараты. Не было учтено, Польша была страной, которая пропускала. Ночью подключились нардепы, и в ближайшее время ждём это оборудование", - сказал губернатор.

Еще два аппарата, по словам нардепа Шенцева, оплатил его фонд, но доставить из Китая их смогут только через месяц.

Еще один аппарат за собственные деньги купил Геннадий Кернес.

"Я подал свою декларацию после того, как подтвердил средства. Покупаю за 2 миллиона 600 тыс. аппарат вместе с наркозом", - сказал Кернес.

3. Маски

1 миллион масок закупили за деньги из резервного фонда Харькова. Городской голова пообещал, что на днях они будут "на месте" и "розданы по назначению".

10 000 масок передали сотрудникам полиции, в четверг столько же должны получить почтальоны и участковые. Это - по инициативе Шенцева.

Нардеп Александр Фельдман говорит, что есть цеховики, готовые шить для города 70-100 000 масок в день, но нет ткани. Вроде бы ждут самолет из Пакистана с тканью нужной марки.

4. Средства защиты для врачей и не только

"Помимо тестов, есть ещё средства индивидуальной защиты, их немного, но это уже что-то", - признался Кучер.

PS Эмоции улеглись, это отметили все участники встречи.