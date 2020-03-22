Харьков пропал с карты МОЗ по распространению коронавируса в Украине (ФОТО)

22.03.2020 11:51

По состоянию на 10:00 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них в Харькове - ни одного.

По состоянию на 10:00 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они - в г.. Киев.