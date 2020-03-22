Главная Новости Медицина Харьков пропал с карты МОЗ по распространению коронавируса в Украине (ФОТО)
22.03.2020  11:51   

Харьков пропал с карты МОЗ по распространению коронавируса в Украине (ФОТО)

По состоянию на 10:00 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них в Харькове - ни одного.


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По состоянию на 10:00 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они - в г.. Киев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления)
Житомирская область - 2 случая (1 летальный)
Киевская область - 4 случая
Донецкая область - 1 случай
Днепропетровская область - 2 случая
Ивано-Франковская область - 2 случая (1 летальный)
Львовская область - 1 случай
Тернопольская область - 1 случай
м. Киев - 9 случаев

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 марта 2020 в Центр общественного здоровья поступило 81 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19.

 

 

Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, больничный, оплата, самоизоляция
 
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