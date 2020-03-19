19.03.2020 13:19

Рекомендації МООЗ щодо профілактики захворювання на коронавірус

З метою профілактики захворювання на коронавірус Міністерство охорони здоров'я розробило рекомендації для населення.



//city.kharkov.ua

Міністрество радить громадянам України дотримуватися наступних рекомендацій:

- для унеможливлення потрапляння вірусу в організм необхідно часто мити руки (не менше 20 хв.) або обробляти їх дезінфікуючими засобами;

- під час кашлю або чхання прикривати рот і ніс паперовою хусткою, а також уникати тісного контакту з усіма, у кого є лихоманка та кашель;

- у разі наявності таких симптомів, як підвищена температура тіла, кашель і утруднене дихання, необхідно терміново звернутися до сімейного лікаря і повідомити йому про попередні історії подорожей, якщо така була;

- не вживати в їжу сирих або недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження (м'яса, риба, яйця).

Також у профільному міністерстві пропонують низку рекомендацій для підприємств і роботодавців з реагування на COVID-19:

- працівники з симптомами гострих респіраторних захворювань повинні повідомити свого керівника і залишатися вдома;

- якщо на роботу вийшла людина з гострим респіраторним захворюванням, її слід відокремити від інших працівників і негайно направити додому;

- необхідно регулярно проводити прибирання на робочому місці: очищати поверхні, стільниці та дверні ручки засобами для дезінфекції;

- співробітники повинні обробляти руки дезінфікуючими засобами або мити руки з милом не менше 20 секунд;

- при плануванні відряджень слід також дотримуватися цих рекомендацій.

З більш детальною інформацією щодо профілактики захворювання коронавируса можна ознайомитись на сайті Міністерства здравоохарненія.

Зазначимо, станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків COVID-19, з них 2 летальних: Чернівецька - 10 випадків (1 летальний), Житомирська - 1 (1 летальний), Київська - 2 випадки, Донецька - 1 випадок і Київ - 2 випадки. Дослідження проводилися у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я.

Протягом 18 березня в Центр громадського здоров'я надійшло 79 підозр на COVID-19 і було доставлено 128 зразків. Протестовано 35 зразків, отримано 2 позитивних (Київська та Донецька області) на COVID-19.