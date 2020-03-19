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19.03.2020  12:21   

Национальная служба здоровья Украины запустила в Фейсбук отдельную страницу для пациентов

На странице будет опубликован полезная и понятная информация, которая поможет Украинский ориентироваться в системе здравоохранения и знать свои права.


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На фб странице НСЗУ для пациента можно прочитать:

- о том, как защитить себя и своих родных от коронавируса и об алгоритмах действий пациентов с симптомами COVID-19;

- о правах, правила и маршруты украинский в системе здравоохранения с 1 апреля;

- о бесплатные услуги, в том числе приоритетные, в рамках программы медицинских гарантий;

- советы по получению медицинских услуг и коммуникаций с врачом;

- актуальную информацию в системе здравоохранения.

Напомним, Национальная служба здоровья Украины закупает услуги в медицинских учреждениях за счет государственного бюджета. Начиная с 2018 года, НСЗУ платит за услуги семейного врача, терапевта и педиатра, с которыми украинцы заключили декларации. За этот период НСЗУ перечислила более 23 млрд грн центрам первичной помощи за обслуживание пациентов. Начиная с апреля 2019 НСЗУ возместила аптекам стоимость лекарств, которые пациенты получают по программе "Доступные лекарства" в размере 841 млн грн.

 С 1 апреля 2020 в полном объеме заработает программа медицинских гарантий. НСЗУ будет платить за медицинские услуги в поликлиниках и диагностических центрах, где работают узкие специалисты, а также в стационарах.

Новая страница НСЗУ для пациента поможет Украинский разобраться, за какие именно медицинские услуги заплатит государство, и не платить средства из кармана.

Подписаться на страницу НСЗУ для пацииента можно по ссылке https://www.facebook.com/nszu.care .

Источник:   Правительственный портал
 Тэги:  карантин, коронавирус, больничный, оплата, самоизоляция
 
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