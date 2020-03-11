11.03.2020 19:54

Геннадий Кернес прокомментировал карантинные мероприятия в Харькове

С 12 марта и на три ближайшие недели обыденную жизнь Харькова ждут изменения, но меньше всего они коснуться сферы образования и транспорта.



//city.kharkov.ua

На своей странице в социальной сети городской голова Харькова прокомментировал карантин COVID-19 – превентивные меры в Харькове.

«С завтрашнего дня и на три ближайшие недели обыденную жизнь Харькова ждут изменения. Будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах.

Спортивные мероприятия тоже пока подождут лучших времен. А для неспортивных – иначе они называются массовыми - вводится ограничение на количество участников до 60 человек.

Теперь немного подробнее о том, почему не закрываем сады и школы.

Причина первая – за последние 20 дней мы наблюдаем снижение уровня заболеваний ОРВИ в школах.

Причина вторая – куда родителям деть своих детей на время трехнедельного карантина совершенно непонятно и для многих из них - это время становится тяжелым испытанием. Но если кто-то считает, что для его ребенка лучше ближайшее время пересидеть дома – руководство школ не будет против, необходимо только написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения. И, к слову, скоро каникулы - с 23-го по 29-е марта.

Но тех детей, которые будут посещать школы, тоже ждут изменения. Для средне- и старшеклассников будет отменена многокабинетная система, учебный процесс будет проходить в одном классе. По утрам дети будут проходить медицинский осмотр. Сами же школы будут дополнительно дезинфицировать.

Других мероприятий, включая изменения в работе транспорта, не будет.

Акцентирую ваше внимание, уважаемые харьковчане, на том, что в Харькове нет ни одного не то, что заболевшего коронавирусом, нет ни одного подозрения на эту хворь.

Но еще неделю назад Департаментом здравоохранения все профильные лечебные заведения были подготовлены к приему больных коронавирусом.

Все описанные выше мероприятия мы проводим превентивно, чтобы таких больных в нашем любимом Харькове и не появилось.

Уверен, харьковчане с пониманием отнесутся к некоторым неудобствам, связанным с предупреждением заболевания COVID-19» - говорится в сообщении