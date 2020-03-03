03.03.2020 08:45

Крупную партию зелени не пустили в Харьков

Госпродпотребслужба не пустила груз зелени из Узбекистана.



//agronomu.com

28 февраля на таможенном посту «Харьков-центральный» при проведении фитосанитарного контроля задержали 15 тонна импортных укропа свежего и петрушки свежей.

Груз прибыл из Узбекистана без фитосанитарного сертификата, чем были нарушены требования Международного стандарта по фитосанитарным мерам № 12 «Руководство по фитосанитарным сертификатам».

К задержанному грузу применен расширенный фитосанитарный контроль. На основании выявленного нарушения составлена нотификация.