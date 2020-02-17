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17.02.2020  15:25   

Харьковские эпидемиологи удержали региональное первенство

Харьковская районный филиал возглавил рейтинг деятельности по итогам работы в 2019 году


://labcenter.kh.ua/

Государственным учреждением «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» подведены итоги деятельности филиалов за 2019 год.

Харьковская районный филиал заняла первое место среди филиалов лабораторного центра, второе - Изюмская гормежрайонный филиал, третье - Лозовской межрайонный филиал.

Последние места заняли: Нововодолажский гормежрайонный, Дергачевский и Краснокутский межрайонные филиалы.

Общая рейтинговая оценка деятельности филиалов рассчитывалась по 7-ми направлениям по вопросам: эпидемиологии, дезинфектологии, паразитологии, бактериологии, особо опасных инфекций, лабораторных исследований факторов окружающей среды и организационных.

Источник:   Государственное учреждение "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины"
 Тэги:  лабцентр, эпидемия, харьков, медицина, мониторинг
 
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