Харьковские эпидемиологи удержали региональное первенство

Харьковская районный филиал возглавил рейтинг деятельности по итогам работы в 2019 году
Государственным учреждением «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» подведены итоги деятельности филиалов за 2019 год.
Харьковская районный филиал заняла первое место среди филиалов лабораторного центра, второе - Изюмская гормежрайонный филиал, третье - Лозовской межрайонный филиал.
Последние места заняли: Нововодолажский гормежрайонный, Дергачевский и Краснокутский межрайонные филиалы.
Общая рейтинговая оценка деятельности филиалов рассчитывалась по 7-ми направлениям по вопросам: эпидемиологии, дезинфектологии, паразитологии, бактериологии, особо опасных инфекций, лабораторных исследований факторов окружающей среды и организационных.
Сегодня путеводной звездой станут желания и чувства, так что день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
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