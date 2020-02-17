Своевременная помощь помогла реанимировать нескольких инфартников - комментарии медиков

За выходные дни реанимационные мероприятия проводились в 3 случаях.
У женщины в возрасте 80 лет с диагнозом «Острый инфаркт миокарда» сердечную деятельность восстановить не удалось.
Женщине 42 лет и мужчине 72 лет удалось спасти жизнь.
На фото бригада 402. На выходных ее вызвали на случай клинической смерти 1010. Фельдшеру одному приходилось выполнять все реанимационные мероприятия.
Как отметили медики:" Благодаря самоотверженной работе Артема (1010) и дальнейшим нашим совместным мероприятиям у пациента на 27-мой минуте было восстановлено эффективное кровообращение. В стационаре вышел на сознание, был при нас экстубирован, стал отвечать на вопросы."
Свой пост в социальной сети харьковские медики лаконично закончили пожеланиями долголетия спасенному пациенту.
Сегодня путеводной звездой станут желания и чувства, так что день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков.
Этот День придумала одна из международных благотворительных организаций, а празднует его весь мир.
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