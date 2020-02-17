17.02.2020 11:31

Своевременная помощь помогла реанимировать нескольких инфартников - комментарии медиков

За выходные дни реанимационные мероприятия проводились в 3 случаях.



://facebook.com/ekstrena.dopomoga

У женщины в возрасте 80 лет с диагнозом «Острый инфаркт миокарда» сердечную деятельность восстановить не удалось.

Женщине 42 лет и мужчине 72 лет удалось спасти жизнь.

На фото бригада 402. На выходных ее вызвали на случай клинической смерти 1010. Фельдшеру одному приходилось выполнять все реанимационные мероприятия.

Как отметили медики:" Благодаря самоотверженной работе Артема (1010) и дальнейшим нашим совместным мероприятиям у пациента на 27-мой минуте было восстановлено эффективное кровообращение. В стационаре вышел на сознание, был при нас экстубирован, стал отвечать на вопросы."

Свой пост в социальной сети харьковские медики лаконично закончили пожеланиями долголетия спасенному пациенту.