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17.02.2020  11:31   

Своевременная помощь помогла реанимировать нескольких инфартников - комментарии медиков

За выходные дни реанимационные мероприятия проводились в 3 случаях.


://facebook.com/ekstrena.dopomoga

У женщины в возрасте 80 лет с диагнозом «Острый инфаркт миокарда» сердечную деятельность восстановить не удалось.

Женщине 42 лет и мужчине 72 лет удалось спасти жизнь.
На фото бригада 402. На выходных ее вызвали на случай клинической смерти 1010. Фельдшеру одному приходилось выполнять все реанимационные мероприятия. 

Как отметили медики:" Благодаря самоотверженной работе Артема (1010) и дальнейшим нашим совместным мероприятиям у пациента на 27-мой минуте было восстановлено эффективное кровообращение. В стационаре вышел на сознание, был при нас экстубирован, стал отвечать на вопросы."

Свой пост в социальной сети харьковские медики лаконично закончили пожеланиями долголетия спасенному пациенту.

Источник:   КУОЗ "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"
 Тэги:  скорая, инфаркт, харьков, помощь, реанимация, медики
 
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