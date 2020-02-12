12.02.2020 08:40

Полезна ли вода в харьковских источниках, рассказали специалисты

Воду нужно кипятить, уверяют специалисты харьковского областного центра лабораторных исследований.



// x1.com.ua

В рошлом году в Харькове исследовано 56 проб воды из 12-ти каптажей природных источников (Саржин яр, Манжосов яр, поселок Алешки, парк «Юность», «Петренки-1, 2, 3», ул. Минераловодская, 1, ул. В. Зубенко, 25, ул. Бучмы (2 каптажа), «Алексеевская балка»). В воде всех указанных источников регистрировались отклонения от гигиенических нормативов по микробиологическим показателям. Вода из каптажей 3-х источников не соответствовала нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям - установлены превышения предельно допустимой концентрации сульфатов (ул. В. Зубенко, 25) и нитратов (поселок Алешки и парк «Юность»).

Результаты исследований свидетельствуют, что колодцы и естественные источники не могут рассматриваться как источники более качественной и безопасной воды, чем водопроводная. Подземные водоносные горизонты, которые питают источники нецентрализованного водоснабжения, через геологический состав почв нашего региона не защищены от поверхностных загрязнений - микроорганизмов и различных химических веществ. Поэтому необходимо всегда кипятить воду из любых колодцев и источников и никогда не употреблять воду из источников, качество воды в которых неизвестна.

Всего в 2019 году в Харькове и области по санитарно-химическим показателям исследовано 4386 проб воды из источников нецентрализованного водоснабжения (колодцы и каптажи источников), из которых 46,1% не отвечали требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком».



В исследованных пробах воды обнаружены превышения нормативных показателей по общей жесткости, мутности, окисляемости, содержания нитратов, аммиака, сульфатов, хлоридов, сухого остатка, железа, фтора.



По микробиологическим показателям исследовано 1715 проб воды из колодцев и каптажей источников, из них 32,1% проб не соответствуют нормативам.



Основным по проблемным вопросам Харьковского региона является превышение содержания нитратов в воде шахтных и трубчатых колодцев. В 40,7% исследованных проб воды из колодцев содержание нитратов превышало предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 5,0 - 12,6 раза. Самые высокие концентрации нитратов обнаружены в колодцах на территориях Валковского, Нововодолажского, Лозовского, Близнюковского, Изюмского, Боровского, Коломакский, Шевченковского районов.



В результате потребления воды из сверхнормативных содержанием нитратов продолжают регистрироваться острые отравления детей. В 2019 году зарегистрировано два случая водно-нитратной метгемоглобинемии у детей 2 месяца и 1 год 2 месяца, проживающих на территории Валковского и Дергачевского районов.



В связи с этим напоминаем, что воду из колодцев и природных источников ни в коем случае нельзя использовать для вскармливания грудных детей, приготовления пищи и удовлетворения питьевых нужд детей до 3-х лет. Нитраты, содержащиеся в воде даже в пределах допустимых норм и являются безопасными для взрослых, представляют немалую опасность для малолетних детей из-за особенностей функционирования их организма, будет страдать от нехватки кислорода даже при отсутствии видимых клинических симптомов. Помните: вода для младенцев и малолетних детей является такой же важной, как питание. Поэтому родителям необходимо с большой ответственностью относиться к выбору источника водоснабжения для малышей. Самый лучший выбор - специальная фасованная вода.