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05.02.2020  09:59   

Шестерых китайских студентов госпитализировали в харьковскую инфекционку

Коронавирус у них не подтвердили.


//suspilne.media

В боксы областной инфекционной больницы, подготовленные на случай выявления коронавируса, поместили шестерых студентов из Кимтая с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, сообщает «Суспільне»

По словам доцентра кафедры инфекционных болезней Харьковского национального медуниверситета Дмитрия Кацапова, коронавирус у них не подтвердили.

Информацию подтвердила врач областной инфекционной больницы Арина Андрущенко.

«Это студенты, обучающиеся в разных вузах в Харькове. Они попали, начиная с 31-го января этого года. Попали на первые-вторые сутки заболевания. В основном, с жалобами на повышенную температуру тела, на общую слабость. У одних был насморк, у других - кашель», - сказала Андрущенко.

Пациентам диагностирована «острая респираторная вирусная инфекция».

«Степени тяжести были: среднее и удовлетворительное. Сейчас они находятся с диагнозом «острая респираторная вирусная инфекция», которая обусловлена различными вирусами. Они были обследованы на грипп и респираторную группу, в основном, в них выделяют вирусы гриппа и РС-вирус. Учитывая те данные, которые мы имеем, думать о коронавирус у нас нет оснований», - отметила врач.

Тэги:  коронавирус, харьков, больница
 
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