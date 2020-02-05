05.02.2020 09:59

Шестерых китайских студентов госпитализировали в харьковскую инфекционку

Коронавирус у них не подтвердили.



//suspilne.media

В боксы областной инфекционной больницы, подготовленные на случай выявления коронавируса, поместили шестерых студентов из Кимтая с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, сообщает «Суспільне»



По словам доцентра кафедры инфекционных болезней Харьковского национального медуниверситета Дмитрия Кацапова, коронавирус у них не подтвердили.



Информацию подтвердила врач областной инфекционной больницы Арина Андрущенко.



«Это студенты, обучающиеся в разных вузах в Харькове. Они попали, начиная с 31-го января этого года. Попали на первые-вторые сутки заболевания. В основном, с жалобами на повышенную температуру тела, на общую слабость. У одних был насморк, у других - кашель», - сказала Андрущенко.



Пациентам диагностирована «острая респираторная вирусная инфекция».



«Степени тяжести были: среднее и удовлетворительное. Сейчас они находятся с диагнозом «острая респираторная вирусная инфекция», которая обусловлена различными вирусами. Они были обследованы на грипп и респираторную группу, в основном, в них выделяют вирусы гриппа и РС-вирус. Учитывая те данные, которые мы имеем, думать о коронавирус у нас нет оснований», - отметила врач.