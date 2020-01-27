27.01.2020 17:28

Случаи бешенства в Харькове стали регистрироваться в разы реже, чем в прошлые годы

Зарегистрировано 37 случаев бешенства животных против 109 в прошлом году.



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Пострадало от укусов бешеными животными 68 человек, обратилось за антирабической помощью по поводу укусов животными 4027 человек, из них 874 (21,7%) предназначено антирабическое лечение.

Пораженность населения педикулезом снизилась на 28,7%, выявлено 668 случаев, из которых 76,2% (509 человек) - дети до 17 лет.