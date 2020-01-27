Случаи бешенства в Харькове стали регистрироваться в разы реже, чем в прошлые годы

Зарегистрировано 37 случаев бешенства животных против 109 в прошлом году.
Пострадало от укусов бешеными животными 68 человек, обратилось за антирабической помощью по поводу укусов животными 4027 человек, из них 874 (21,7%) предназначено антирабическое лечение.
Пораженность населения педикулезом снизилась на 28,7%, выявлено 668 случаев, из которых 76,2% (509 человек) - дети до 17 лет.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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