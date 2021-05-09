09.05.2021 09:42

Где в Харькове не будет воды 9 мая. Список адресов

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



Шевченковский район:

ул. Софиевская (ч/с), пр. Людвига Свободы, 46, 48-а, ул. 23 Августа, 2 (п. №6, стояк), ул. Старицкого, 15 (п. №2, стояк) до 20:00 09.05.21 г.



Киевский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 15 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 109 (п. №1, стояк) до 20:00 09.05.21 г.



Московский район:

ул. Академика Павлова, 146 (п. №4, стояк) до 20:00 09.05.21 г.; ул. Гвардейев Широнинцев, 73 (п. №10, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №2) до 17:00 10.05.21 г.; пр. Тракторостроителей, 160 (п. №7, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 15/46 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 10.05.21 г.



Основянский район:

ул. Военная, 33-а,б до 20:00 09.05.21 г.