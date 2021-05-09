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09.05.2021  09:42   

Где в Харькове не будет воды 9 мая. Список адресов

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:


Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с), пр. Людвига Свободы, 46, 48-а, ул. 23 Августа, 2 (п. №6, стояк), ул. Старицкого, 15 (п. №2, стояк) до 20:00 09.05.21 г.

Киевский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 15 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 109 (п. №1, стояк) до 20:00 09.05.21 г.

Московский район:
ул. Академика Павлова, 146 (п. №4, стояк) до 20:00 09.05.21 г.; ул. Гвардейев Широнинцев, 73 (п. №10, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №2) до 17:00 10.05.21 г.; пр. Тракторостроителей, 160 (п. №7, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 15/46 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 10.05.21 г.

Основянский район:
ул. Военная, 33-а,б до 20:00 09.05.21 г.

Источник:   КП "Харьковводоканал"
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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