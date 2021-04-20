20.04.2021 15:05

Котельную «Хартрон» полностью модернизируют

В котельной, расположенной на территории завода «Хартрон», выполняют комплекс капитальных ремонтных работ, поэтому в части Киевского района временно нет горячей воды.



Котельную «Хартрон» полностью модернизируют



Об этом сегодня, 20 апреля, сообщил генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Василий Скопенко.

По его словам, будет выполнен капитальный ремонт двух котлов, заменены два сетевых насоса, а благодаря сотрудничеству с Мировым банком запущена в работу когенерационная установка.

«Будут установлены сетевые насосы с автоматической регулировкой при перепадах температур. Во-первых, это огромная экономия электроэнергии, а во-вторых, за счет плавной регулировки мы кардинально уменьшаем количество аварийных ситуаций», - отметил Василий Скопенко.

По его словам, также в рамках комплекса работ будут заменены участок магистрали по ул. Чкалова и еще на двух улицах - трубы горячего водоснабжения. Василий Скопенко отметил, что поскольку работа котельной приостановлена, в части домов временно нет горячей воды. При этом он подчеркнул, что, например, выполнить работы на ул. Чкалова в отопительный сезон было невозможно, так как жители остались бы без тепла на две-три недели.

Гендиректор предприятия попросил харьковчан с пониманием отнестись к ситуации, потому что только комплексное выполнение такого объема работ позволит повысить качество услуг.

«Мы планируем сделать за один раз все, что на этом участке не делалось на протяжении многих десятилетий. Не так, чтобы отключить котельную, потом заняться магистральными сетями. Мы сразу все отключаем, и на всех участках будут проводится работы. В планах - завершить работы до начала отопительного сезона, но как только котельная будет отремонтирована и запущена, постараемся максимально быстро дать горячую воду», - сообщил Василий Скопенко.

Всего, по его словам, к новому отопительному сезону в Харькове планируется заменить около 96 км теплосетей. Ремонтные работы ведутся и в выходные дни, чтобы не создавать неудобства горожанам.

«Ремонтная кампания уже началась. В работе - 36 объектов. Стараемся выполнить работы максимально быстро», - подчеркнул Василий Скопенко.

Со списком адресов, где временно нет горячей воды, можно ознакомиться здесь.