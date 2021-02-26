Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 25 февраля было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: пр. Тракторостроителей, 57, ул. Грибоедова/ул. Антокольского, ул. Петра Болбочана (Клапцова), 6, ул. Льговская, 36, ул. Большая Панасовская (Котлова), 143, ул. Целиноградская, 58, ул. Клочковская, 337-а, пр. Людвига Свободы, 42, ул. Сумская, 49-51.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День накопительства: будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки. Не сопротивляйтесь этому, но и не действуйте сгоряча.
В пятницу хмурое утро сменит ясный день, но вечером небо снова затянет облаками. Местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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