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26.02.2021  10:08   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 25 февраля было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: пр. Тракторостроителей, 57, ул. Грибоедова/ул. Антокольского, ул. Петра Болбочана (Клапцова), 6, ул. Льговская, 36, ул. Большая Панасовская (Котлова), 143, ул. Целиноградская, 58, ул. Клочковская, 337-а, пр. Людвига Свободы, 42, ул. Сумская, 49-51.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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