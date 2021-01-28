28.01.2021 08:06

В трех районах Харькова отключат отопление и горячую воду

28 января Харьковские тепловые сети будут ремонтировать участки теплотрассы в Московском, Немышлянском и Индустриальном районах города.

В Московском районе на перекрестке ул. Бучмы и ул. Гв.Широнинцев с 10-00 до 22-00 выводится в ремонт ответвления от тепломагистрали ТМ-51 с отключением отопления на 4 жилых дома, 1 ведомства и горячего водоснабжения на 2 жилых дома на учпстке, ограниченном ул. Бучмы, ул. Гв. Широнинцев.



В Немышлянском районе по ул. Рыбалко с 08-00 до 20-00 выводятся в ремонт участки тепломагистрали ТМ-95, 96 с отключением отопления на 218 жилых дома, 4 школы, 5 детских комбинатов, 3 лечебных учреждения, 3 ведомства и горячего водоснабжения на 175 жилых дома, 4 школы, 5 детских комбинатов, 3 лечебных учреждения, 3 ведомства на участке, ограниченном: Московский проспект, Харьковских Дивизий, ул. Рыбалко, ул. Ощепкова, ул. Танкопия, бул. Б. Хмельницкого, ул. Пожарского, ул. Багратиона



В Индустриальном районе с 08-00 до 20-00 пройдут ремонтне работы с отключением отопления и горячего водоснабжения на 34 жилых дома, 1 детский комбинат ограниченных участком: ул. С. Потоцкого, пр. Александровской.