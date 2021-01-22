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22.01.2021  09:16   

Где в Харькове не будет воды 20 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Героев Труда, 12-е (п. №4, стояк), 20/321 (стояк) до 20:00 22 января.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 107-б (п. №4) до 20:00 22 января.

Немышлянский район:
ул. Солнечная, 3 (п. №1, стояк) до 17:00 22 января., ул. Амосова, 1(п. №4, стояк) до 20:00 22 января.

Новобаварский район:
ул. Полтавский шлях, 57/59 (п. №1, стояк), ул. Пятисотницкая, 19-а (п. №1) до 20:00 22 января.

Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №7, спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 185 (п. №4) до 20:00 22 января.

Холодногорский район:
ул. Кашубы, 7 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 22 января.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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