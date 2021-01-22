Где в Харькове не будет воды 20 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Героев Труда, 12-е (п. №4, стояк), 20/321 (стояк) до 20:00 22 января.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 107-б (п. №4) до 20:00 22 января.
Немышлянский район:
ул. Солнечная, 3 (п. №1, стояк) до 17:00 22 января., ул. Амосова, 1(п. №4, стояк) до 20:00 22 января.
Новобаварский район:
ул. Полтавский шлях, 57/59 (п. №1, стояк), ул. Пятисотницкая, 19-а (п. №1) до 20:00 22 января.
Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №7, спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 185 (п. №4) до 20:00 22 января.
Холодногорский район:
ул. Кашубы, 7 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 22 января.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. Иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью.
С 22 января ожидается период аномально теплой погоды благодаря выносу воздушных масс с юго-запада. В пятницу на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
День Соборности отмечается в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.
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