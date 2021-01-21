Где в Харькове не будет воды 20 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. 12 Апреля, 24 (п. №2, стояк) до 17:00 21 января.
Киевский район:
спуск Куликовский (ул. Революции), 5-а, 8/10, 14, ул. Героев Труда, 12-е (п. №4, стояк), ул. Академика Проскуры, 9-д (п. №1) до 20:00 21 января.
Московский район:
ул. Познанская, 2 (стояк) до 17:00 21 января., ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 52-а, 54 до 20:00 21 января.
Немышлянский район:
ул. Амосова, 1 (п. №4, стояк) до 20:00 21 января.
Новобаварский район:
ул. Власенко, 22 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 21 января.
Слободской район:
проезд Стадионный, 13 (п. №1, стояк) до 20:00 21 января.
Шевченковский район:
ул. Старицкого, 13 (п. №2, стояк), пер. Шекспира, 5 (п. №3), ул. Деревянко, 4 (п. №6, стояк) до 20:00 21 января.
Если какая-то задача не поддается прямому давлению, попробуйте поискать другие варианты – сегодня вы сумеете обнаружить хитроумный ход, который в итоге приблизит вас к цели.
Резкая волна потепления: от -27°С (местами по области) ночью температура к концу суток стремится к нулю. Утром туман, видимость 200-500 м, изморозь. Днем небольшой снег.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
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