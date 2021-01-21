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21.01.2021  08:51   

Где в Харькове не будет воды 20 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. 12 Апреля, 24 (п. №2, стояк) до 17:00 21 января.

Киевский район:
спуск Куликовский (ул. Революции), 5-а, 8/10, 14, ул. Героев Труда, 12-е (п. №4, стояк), ул. Академика Проскуры, 9-д (п. №1) до 20:00 21 января.

Московский район:
ул. Познанская, 2 (стояк) до 17:00 21 января., ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 52-а, 54 до 20:00 21 января.

Немышлянский район:
ул. Амосова, 1 (п. №4, стояк) до 20:00 21 января.

Новобаварский район:
ул. Власенко, 22 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 21 января.

Слободской район:
проезд Стадионный, 13 (п. №1, стояк) до 20:00 21 января.

Шевченковский район:
ул. Старицкого, 13 (п. №2, стояк), пер. Шекспира, 5 (п. №3), ул. Деревянко, 4 (п. №6, стояк) до 20:00 21 января.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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