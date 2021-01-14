14.01.2021 09:53

По проспекту Жуковского проведут ремонт на магистрали водоснабжения

Водоснабжение части Киевского района будет прекращено сегодня, 14 января, с 10:00 до полуночи.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с проведением ремонтных работ на магистрали диаметром 600 мм по пр. Жуковского, 2.



Воды временно не будет по таким адресам: ул. Звездная, 34, 36, 40, 42/13, 50, проезд Электроинструментальный, 7, пер. Электроинструментальный, 3, 5, 7, пер. Юрия Кондратюка, 9, пр. Жуковского, 1.



Также воды не будет на территории частного сектора: по ул. Дружной, пер. 1-му Дружному, проезду 1-му Даниловскому, проезду 2-му Даниловскому, ул. Звездной, ул. Чкалова.

На время проведения ремонтных работ вода будет подвозиться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Телефон для справок: 15-33.