Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 12 января было устранено 16 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: пр. Жуковского, 2, ул. Звездная, 56, ул. Солнечногорская, 1-а, ул. Светлая, 14, ул. Тимирязева, 48-50, пр. Любови Малой (Постышева), 16, ул. Хорольская, 18, ул. Батайская, 26, ул. Плехановская, 98, ул. Клочковская, 197-а, ул. Старопрудная, 8, пос. Песочин (р-н «Мобиль», пер. Комарова, 9), пр. Победы, 55, ул. Тобольская, 35, ул. Клочковская, 197-б-197-в, пер. Людмилы Гурченко (Саммеровский), 3-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День крайностейПрислушивайтесь к своей интуиции и к своим снам – это поможет вам в нужную минуту.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков.
После 1918 года, когда Украина перешла на юлианский календарь, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.
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