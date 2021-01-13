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13.01.2021  08:43   

Где в Харькове не будет воды 13 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
Салтовское шоссе, 147 (п. №8, стояк) до 20:00 13 января.

Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1 (п. №3, стояк), ул. Танкопия, 32 (стояк) до 20:00 13 января.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 261(п. №2, стояк) до 20:00 13 января.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, порыв, ремонт труб
 
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