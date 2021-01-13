Где в Харькове не будет воды 13 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
Салтовское шоссе, 147 (п. №8, стояк) до 20:00 13 января.
Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1 (п. №3, стояк), ул. Танкопия, 32 (стояк) до 20:00 13 января.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 261(п. №2, стояк) до 20:00 13 января.
День крайностейПрислушивайтесь к своей интуиции и к своим снам – это поможет вам в нужную минуту.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков.
После 1918 года, когда Украина перешла на юлианский календарь, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.
влажность:
давление:
ветер: