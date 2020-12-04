Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 3 декабря было устранено 20 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: проезд 2-й Зеленодольский, 2, ул. Чайковского, 14, ул. Жилярди, 20, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 58, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 40, ул. Краснодарская, 171-а, пер. Воскобойницкий (Перемога), 6, ул. Жутовская, 89, ул. Козюлинская, 39, пр. Победы, 66-а, пер. Хатышевский, 9, ул. Богдана Хмельницкого, 24, пр. Победы, 77-б-79, ул. Руставели, 18-а, ул. Самаркандская, 30, пр. Победы, 78-78-в, пр. Людвига Свободы, 42-42-а, ул. Целиноградская/ул. Ляли Убийвовк, ул. Связи, 36 (ул. Котельниковская), пр. Науки (Ленина), 35.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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