25.11.2020 08:08

В двух районах Харькова 25 ноября отключат отопление (ХТС)

Харьковские тепловые сети ремонтируют участки теплотрассы в Киевском и Московском районах города.



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В Киевском районе будет устраняться дефект по ул. Воробьева, 15/19. В связи с этим с 9:00 до 19:00 выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-23 с отключением отопления на 48 жилых домов, 1 лечебное учреждение, 37 ведомств и горячего водоснабжения на 4 жилых дома, 1 лечебное учреждение, 3 ведомства, ограниченных: ул. Гражданская, наб. Харьковская, ул. Куликовская, ул. Воробьева, ул. Гоголя, ул. Сумская, ул. Чернышевская.



Для устранения дефекта на перекрестке улицы Валентиновской и пр. Тракторостроителей в Московском районе с 10:00 до 22:00 выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-52 с отключением отопления и горячего водоснабжения на 103 жилых дома, 5 школ, 3 детских комбината, 1 лечебное учреждение, 22 ведомства, ограниченных: пр. Тракторостроителей, ул. Светлой, ул. Валентиновской, ул. Гвардейцев-Широнинцев, ул. Героев Труда.