24.11.2020 13:45

В октябре долги за газ вырости на 100 миллионов (Харьковгаз Сбыт)

На 1 ноября текущего года задолженность жителей Харькова и Харьковской области за потребленный природный газ составляет 2327 млн ​​грн.



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Только за последний месяц задолженность населения Харьковщины выросла более чем на 100 млн грн, ведь на 1 октября долг бытовых потребителей за газ составил 2205 млн грн.



По словам директора ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» Павла Тиндика, из 966 тысяч клиентов компании задолженность имеют 592 тысяч домовладений. Из них 119,2 тысячи имеют долг за газ более пяти тысяч грн.



«Мы наблюдаем обострение проблемы по накоплению долгов. Из-за глобальной пандемии законом запрещено прекращать газоснабжение бытовых потребителей, которые имеют задолженность. Поэтому поставщики газа сейчас ограничены в рычагах воздействия на должников. В результате становится все больше таких клиентов, которые просто перестали платить за потребленные ресурсы», - отметил Павел Тиндик.



Он напомнил, что не стоит ждать судебного иска и постараться закрывать долги, ведь в случае решения вопроса через суд, потребителю нужно будет дополнительно оплатить судебный сбор, который составляет более двух тысяч гривен, а также штрафные санкции за несвоевременную оплату, которые могут составить более 25% от суммы задолженности.

«Конечно мы понимаем, что в некоторых семьях карантин мог привести к трудному материального положения, поэтому такие клиенты могут прийти к нам и написать заявление на реструктуризацию долга, это снизит финансовую нагрузку на них», - отметил директор ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ».



Напомним, что узнать о сумме своей задолженности можно в своем Личном кабинете на сайте 104.ua или по телефону контакт-центра 0 542 76 73 04.