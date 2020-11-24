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24.11.2020  10:54   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 23 ноября было устранено 18 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Мохначанская, 79, ул. Большая Кольцевая, 132, пр. Жуковского, 9, ул. Борисовская, 2, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 46-б, ул. Волховская, 37, пр. Тракторостроителей, 107-а, ул. Академика Павлова, 142-б, ул. Краснодарская, 171-б, Салтовское шоссе, 250, ул. Перовской, 17, ул. Архитекторов, 24, ул. Цитовская/ул. Раднянская (Советская), пер. Армянский, 1/3, ул. Коновалова, 106, ул. Ньютона, 125, пр. Победы, 57-б, ул. Архитекторов, 22.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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