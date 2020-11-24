В 607 микрорайоне сегодня не будет отопления и горячей воды (ХТС)

Харьковские тепловые сети проводят ремонтные работы.
Для проведения ремонтных работ в Московском районе на ЦТП 607/2 с 10:00 до 22:00 24 ноября будет отключено отопление и горячее водоснабжение на 26 жилых дома, 2 детских учреждения, 8 ведомств, ограниченных: ул . Гв. Широнинцев, Героев труда, пр. Тракторостроителей.
День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. Воспользуйтесь этим, чтобы навести порядок в делах и финансах, принять важные решения.
Синоптики обещают облачный день. Небольшие осадки – мокрый снег и дождь – будут идти весь день. Слабый гололед, слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
В день рождения Дейла Карнеги отмечается День друзей, или дословно День завоевания друзей и оказывания влияния на людей.
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