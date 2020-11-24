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24.11.2020  08:22   

В 607 микрорайоне сегодня не будет отопления и горячей воды (ХТС)

Харьковские тепловые сети проводят ремонтные работы.


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Для проведения ремонтных работ в Московском районе на ЦТП 607/2 с 10:00 до 22:00 24 ноября будет отключено отопление и горячее водоснабжение на 26 жилых дома, 2 детских учреждения, 8 ведомств, ограниченных: ул . Гв. Широнинцев, Героев труда, пр. Тракторостроителей.

Источник:   ХТС
 Тэги:  отключение, отопление, горячая вода, харьков, хтс
 
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