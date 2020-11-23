23.11.2020 09:03

В двух районах Харькова временно отключат отопление (ХТС)

Харьковские тепловые сети будут проводить ремонт на тепломагистрали по Гимназической набережной.



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Так, 24 ноября для устранения дефекта по Гимназической набережной, 26 выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-16.

На время ремонтных работ, с 9:00 до 18:00, будет прекращены подача отопления и горячей воды в двух раонах Харькова, ограниченных: наб. Гимназическая, ул. Грековская, ул. Москалевская, ул. Екатерининская, ул. Марьинская:

– в Основянском районе отопление отключат в 12 жилых домам, 2 детских учреждениях, 1 школе и горячее водоснабжение – в 9 жилых домах 2 детских учреждениях.

– в Новобаварском районе отопление отключат в 8 жилых домах, 3 школах, 1 ведомстве и горячее водоснабжение в 2 жилых домах.