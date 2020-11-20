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20.11.2020  10:32   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 19 ноября было устранено 26 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Ростовская, 7, въезд 4-й Луи Пастера, 6, ул. Чайковского, 33-б, ул. Сумская, 2-4, ул. Рудика, 5, ул. Астрономическая, 35-е, ул. Валентиновская (Блюхера), 20-а, ул. Искринская, 36-38, ул. Ушакова, 1, пер. Здоровья, 6, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36, ул. Кулиничевская/ул. 7-й Гвардейской Армии, ул. Моторная, 2, б-р Академика Юрьева, 19, ул. Козюлинская/ул. Дудинская (Нариманова), ул. Полтавский Шлях, 175, ул. Гагарина (Песочин), 5, пр. Гагарина, 19, ул. Руставели, 16/18, пр. Московский, 122, пр. Героев Сталинграда, 160, пр. Победы, 60-а, ул. Шатиловская (Ленина), 41, пл. Свободы, 6, ул. Ахсарова, 13. 

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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