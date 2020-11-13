Чому збільшаться платіжки за газ (Харьковские известия)

Абонплата за газ злетить. Тарифи перерахують з 1 січня, відповідно зміниться і абонплата. В деяких регіонах зростання може скласти 30% і більше, зазначають експерти.
У новому опалювальному сезоні українці отримають більш високі суми в платіжках за газ. На даному етапі немає чітких цифр, говорять експерти. Покищо проходять громадські слухання і затверджується структура тарифу. Але в деяких регіонах зростання може скласти від 30% і більше. Бо в кожному регіоні і у кожного облгазу є свій тариф на кубометр доставки газу.
Як визначається? - рахують весь обсяг використання газу за період жовтня по жовтень (так званий газовий рік), і ділять цю кількість на 12 місяців, а потім множать на тариф облгазу і виходить сума, яку платить українець, пояснюють газовики.
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