13.11.2020 09:09

Чому збільшаться платіжки за газ (Харьковские известия)

Абонплата за газ злетить. Тарифи перерахують з 1 січня, відповідно зміниться і абонплата. В деяких регіонах зростання може скласти 30% і більше, зазначають експерти.



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У новому опалювальному сезоні українці отримають більш високі суми в платіжках за газ. На даному етапі немає чітких цифр, говорять експерти. Покищо проходять громадські слухання і затверджується структура тарифу. Але в деяких регіонах зростання може скласти від 30% і більше. Бо в кожному регіоні і у кожного облгазу є свій тариф на кубометр доставки газу.

Як визначається? - рахують весь обсяг використання газу за період жовтня по жовтень (так званий газовий рік), і ділять цю кількість на 12 місяців, а потім множать на тариф облгазу і виходить сума, яку платить українець, пояснюють газовики.

Перерахунок абонентської плати буде. Буде і за обсягом. Зараз ви платите, виходячи з того обсягу газу, який використовували в минулому опалювальному сезоні. А з першого січня порахують той опалювальний сезон, який в 2020-му закінчився. Якщо ви більше витрачали газу, то більше будете і абонплати платити.

Експерти відзначають, що рости сума абонплати може навіть за умови, що сам газ дешевшає. Адже в цю суму входить ремонт, оплата модернізації, зарплати співробітників, витратні матеріали.

За словами представників газопостачальних компаній, взимку ціни на газ, зазвичай, підвищуються, виключенням стала минула зима, коли через пандемію коронавірусу сталася криза, а ринок газу був перенасичений.

Однак у користувачів є шанс зекономити, говорять експерти, якщо вони скористаються можливістю зафіксувати тариф на рік вперед. Для цього споживачі повинні обрати газового постачальника і тариф, який дозволить це зробити.