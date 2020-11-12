Электросети Харьковской области подготовлены к работе в зимний период (ХОГА)

12.11.2020 08:02

Специалисты предприятия выполнили в области ряд мероприятий, позволяющих улучшить надежность и качество электроснабжения, а также подготовить электрические сети к прохождению осенне-зимнего периода.

Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

В частности, было отремонтировано электрооборудование на энергообъектах, обновлены кабельные сети, воздушные линии и подстанции, проведена расчистка зеленых насаждений под воздушными линиями электропередачи.

«Реализованные мероприятия позволили снизить потери электроэнергии, а также обеспечить поддержку уровня напряжения и загрузки элементов сети в допустимых значениях. Особенно это важно при прохождении пиковых зимних нагрузок», - отметили в облэнерго.

Напомним, реконструкцию энергосетей в Харьковской области проводят в рамках инвестиционной программы «Харьковоблэнерго» на текущий год. Сегодня инвестиционная программа предприятия выполнена на 80,3%. В реализацию всех мероприятий было инвестировано 225,2 млн грн из запланированных 280,4 млн грн.

Справка. Среди работ, которые были выполнены в Харьковской области:

- техническое переоснащение воздушной линии «тысячники» в пгт Слатино (Дергачевский район);

- модернизация электрических сетей в с. Задонецкое и с. Борки (Змиевской район);

- модернизация электрических сетей в с. Бабаи (Харьковский район);

- модернизация электрических сетей в с. Бугаевка (Волчанский район);

- техническое переоснащение ПС 110/35/10 кВ «Зачепиловка 110» в с. Кочетовка (Зачепиловский район);

- техническое переоснащение ПС 110/35/6кВ «Приколотное-110» (Великобурлукский район);

- в рамках инвестиционной программы продолжаются работы по реконструкции воздушной линии 35 кВ «тяга Шпаковка - Куряж - Водозабор - Песочин» и технического перевооружения ВЛ-10 кВ «Малая Даниловка», ВЛ-10 кВ «Шевченковский» и ВЛ-10 кВ «Черкасская Лозовая» в Дергачевском районе.