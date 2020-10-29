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29.10.2020  10:33   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 28 октября было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Чернышевская/ул. Веснина, спуск Куликовский (ул. Революции), 7, пр. Московский, 153, ул. Гвардейцев Широнинцев, 40, ул.Велозаводская, 33. Салтовское шоссе, 250, ул. Семинарская (Володарского), 46, пер. Столярный, 5, проезд Верещаковский (ул. Красного Милиционера), 40, пр. Петра Григоренко, 10, ул. Алексеевская, 16-б, пр. Победы, 48, ул. Ахсарова, 1-в.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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