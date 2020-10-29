Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 28 октября было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Чернышевская/ул. Веснина, спуск Куликовский (ул. Революции), 7, пр. Московский, 153, ул. Гвардейцев Широнинцев, 40, ул.Велозаводская, 33. Салтовское шоссе, 250, ул. Семинарская (Володарского), 46, пер. Столярный, 5, проезд Верещаковский (ул. Красного Милиционера), 40, пр. Петра Григоренко, 10, ул. Алексеевская, 16-б, пр. Победы, 48, ул. Ахсарова, 1-в.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без существенных осадков.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
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