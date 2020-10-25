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25.10.2020  11:26   

Где в Харькове не будет воды 25 октября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Грицевца, 22 (п. №1, стояк) до 20:00 25 октября.

Киевский район:
ул. Омская (ч/с), ул. Сумская, 82-а (п. №1) до 20:00 25 октября.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №14, стояк), пр. Героев Сталинграда, 144/2 (п. №2) до 20:00 25 октября.

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 193 (п. №3, спаренный стояк), 250/2 (п. №1, спаренный стояк),  ул. Ильинская, 59 (п. №3, стояк) до 20:00 25 октября.

Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 17 (п. №5), ул. Коломенская, 27 (п. №1) до 20:00 25 октября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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