Где в Харькове не будет воды 25 октября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Грицевца, 22 (п. №1, стояк) до 20:00 25 октября.
Киевский район:
ул. Омская (ч/с), ул. Сумская, 82-а (п. №1) до 20:00 25 октября.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №14, стояк), пр. Героев Сталинграда, 144/2 (п. №2) до 20:00 25 октября.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 193 (п. №3, спаренный стояк), 250/2 (п. №1, спаренный стояк), ул. Ильинская, 59 (п. №3, стояк) до 20:00 25 октября.
Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 17 (п. №5), ул. Коломенская, 27 (п. №1) до 20:00 25 октября.
День он идеален, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте своей интуиции – она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
В последние полные выходные октября Украина переходит на зимнее время. В 4:00 стрелки часов были переведены на один час назад.
влажность:
давление:
ветер: