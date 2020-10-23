Главная Новости ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)
23.10.2020  11:33   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 22 октября было устранено 15 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Роганская, 156, ул. Ярослава Мудрого, 24, ул. Академика Проскуры, 9-в, ул. Академика Павлова, 120-а, ул. Трубная, 71, Салтовское шоссе, 254, ул. Дмитрия Миллера (Пионерская), 8, ул. Суворова, 43, пр. Гагарина, 94, ул. Оренбургская, 6, ул. Игоря Муратова (Тинякова), 7, пр. Победы, 66-а, Белгородское шоссе, 1, ул. Буковая (Завода Комсомолец), 36, ул. Мирная, 11.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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