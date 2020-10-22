22.10.2020 11:24

За сутки было устранено 16 повреждений на водопроводных магистралях и вводах

За 21 октября было устранено 16 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



://vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: б-р Ивана Каркача, 4-6, б-р Грицевца, 2, ул. Омская, 54-а, ул. Академика Павлова, 130, ул. Донецкая, 5, пр. Ново-Баварский (Ильича), 58, ул. Коновалова, 72, въезд 2-й Чеботарский, 5, пер. Фанинский, 2, пр. Победы, 62-а, ул. Дербентская, 152, пр. Людвига Свободы, 34, пр. Победы, 67-б, ул. Сумгаитская, 2, ул. Клочковская, 337-а, ул. Ахсарова, 13.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.