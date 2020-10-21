Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 20 октября было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Роганская, 156, ул. Дарвина/ул. Пушкинская, ул. Роменская, 27/1, пр. Московский, 197-а, ул. Гвардейцев Широнинцев, 51, ул. Олимпийская, 1, ул. Карамзина, 3, пер. Метизный, 14, ул. Грековская, 106, ул. Шатиловская (Ленина), 1, пер. 1-й Орский, 19.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Звезды дарят огромный творческий потенциал. Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты.
Ожидается умеренно теплая погода. Солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Сегодня – День Святой Маргариты Клитероу, покровительницы деловых женщин.
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