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17.10.2020  10:45   

Где в Харькове не будет воды 17 октября (Харьковводоканал)

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

въезд Шиловский (ч/с), пер. Шиловский (ч/с), ул. Пушкинская, 79/4, 79/5, ул. Академика Павлова, 319 (п. №10, стояк), ул. Академика Проскуры, 3-б (п. №1) до 20:00 17.10.20 г.

А также:

Индустриальный район:
б-р Грицевца, 4 (п. №2, стояк) до 17:00 17.10.20 г.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №2, стояк) до 20:00 17.10.20 г.

Основянский район:
наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (стояк) до 20:00 17.10.20 г.

Слободской район:
ул. Садово-Парковая, 2 (п. №6, спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 161 (п. №9, стояк) до 20:00 17.10.20 г.

Холодногорский район:
ул. Новочеркасская (ч/с), ул. Старопрудная (ч/с), пер. Старопрудный (ч/с) до 20:00 17.10.20 г.

Шевченковский район:
ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №3) до 20:00 17.10.20 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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