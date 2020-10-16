Когда ваш дом подключат к теплу, можно узнать в чат-боте 1562 (ХГС)

У чат-бота «Kharkiv1562», который функционирует в «Telegram», появились новые возможности.
Напомним, с целью совершенствования информационного сервиса в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг этот чат-бот объединил базы данных о плановых и аварийных отключениях услуг КП «Харьковводоканал», КП «Харьковские тепловые сети» и КСП «Харьковгорлифт».
В преддверии отопительного сезона функционал чат-бота «Kharkiv1562» расширен, и теперь харьковчане могут получить по запросу даты подключения к централизованной системе теплоснабжения по своим адресам.
Нужно в «Главном меню» выбрать «Даты подключения отопления», и чат проинформирует, когда отопление появился в вашем доме.
День может оказаться продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.
Харьков ждут грибные выходные: с дождем и теплыми как для осени ночами.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
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