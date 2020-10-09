Харьковчане узнали когда подключат централное отопление в многоэтажках (ХТС)

9 октября, во время пресс-конференции генеральный директор КП "Харьковские тепловые сети" Сергей Андреев, рассказал когда включат отопление.
Харьковские тепловые сети готовы к новому отопительному сезону, коммунальщики ждут соответствующее распоряжение городского головы, заявил сегодня, 9 октября, во время пресс-конференции генеральный директор КП "Харьковские тепловые сети" Сергей Андреев.
Он отметил, что, по предварительным данным, отопительный сезон начнется в стандартные темрины - около 15 октября.
"В этой нормативной базе, если температура падает ниже 8 градусов тепла в течение трех суток, то сезон начинается раньше, если температура держится нормальная, то с 15, независимо от температуры на улице.
Если температура будет положительная и выше нормативных параметров, то мы будем регулировать подачу теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. перетапливать никто не будет ", - сказал Андреев.
Он отметил, что на пуск тепла, от начала до окончания процесса, на все объекты Харькова идет не менее двух недель.
День совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на сегодня, вряд ли удастся.
В Харькове с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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