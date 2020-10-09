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09.10.2020  12:52   

Харьковчане узнали когда подключат централное отопление в многоэтажках (ХТС)

9 октября, во время пресс-конференции генеральный директор КП "Харьковские тепловые сети" Сергей Андреев, рассказал когда включат отопление.


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Харьковские тепловые сети готовы к новому отопительному сезону, коммунальщики ждут соответствующее распоряжение городского головы, заявил сегодня, 9 октября, во время пресс-конференции генеральный директор КП "Харьковские тепловые сети" Сергей Андреев.

Он отметил, что, по предварительным данным, отопительный сезон начнется в стандартные темрины - около 15 октября.

"В этой нормативной базе, если температура падает ниже 8 градусов тепла в течение трех суток, то сезон начинается раньше, если температура держится нормальная, то с 15, независимо от температуры на улице.

Если температура будет положительная и выше нормативных параметров, то мы будем регулировать подачу теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. перетапливать никто не будет ", - сказал Андреев.

Он отметил, что на пуск тепла, от начала до окончания процесса, на все объекты Харькова идет не менее двух недель.

Тэги:  тариф, жкх, стоимость, харьков, газ, тепло, электроэнергия
 
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