Где в Харькове не будет воды 1 октября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Гоголя, 2, ул. Чернышевская, 10, ул. Мироносицкая, 24 (стояк), ул. Шишковская, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 1 октября.
Московский район:
ул. Героев Труда, 15-а (п. №1, стояк) до 17:00 1 октября;
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 68 (п. №2, стояк) до 20:00 1 октября.
Немышлянский район:
ул. Балхашская (ч/с), пер. Балхашский (ч/с), пер. Волго-Донской (ч/с), ул. Туркестанская (ч/с), пер. Краснодарский (ч/с), пер. Алма-Атинский (ч/с), ул. Кемеровская (ч/с), ул. Ферганская (ч/с), ул. Краснодарская (ч/с), ул. Ферганская, 33-б (п. №1, стояк) до 20:00 1 октября.
Слободской район:
ул. Энергетическая, 2, 4, 6, ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 1 октября.
Основянский район:
б-р Нетеченский (ч/с), пр. Гагарина, 176 (кор. №7, стояк) до 20:00 1 октября.
Шевченковский район:
ул. Старицкого, 26 (п. №2) до 17:00 1 октября.; пр. Победы, 66 (п. №2, стояк), ул. Карагандинская (ч/с) до 20:00 1 октября.
Если на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночной дождь к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
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