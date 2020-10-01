Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 1 октября. Список адресов (Харьковводоканал)
01.10.2020  09:10   

Где в Харькове не будет воды 1 октября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Гоголя, 2, ул. Чернышевская, 10, ул. Мироносицкая, 24 (стояк), ул. Шишковская, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 1 октября.

Московский район:
ул. Героев Труда, 15-а (п. №1, стояк) до 17:00 1 октября;
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 68 (п. №2, стояк) до 20:00 1 октября.

Немышлянский район:
ул. Балхашская (ч/с), пер. Балхашский (ч/с), пер. Волго-Донской (ч/с), ул. Туркестанская (ч/с), пер. Краснодарский (ч/с), пер. Алма-Атинский (ч/с), ул. Кемеровская (ч/с), ул. Ферганская (ч/с), ул. Краснодарская (ч/с), ул. Ферганская, 33-б (п. №1, стояк) до 20:00 1 октября.

Слободской район:
ул. Энергетическая, 2, 4, 6, ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 1 октября.

Основянский район:
б-р Нетеченский (ч/с), пр. Гагарина, 176 (кор. №7, стояк) до 20:00 1 октября.

Шевченковский район:
ул. Старицкого, 26 (п. №2) до 17:00 1 октября.; пр. Победы, 66 (п. №2, стояк), ул. Карагандинская (ч/с) до 20:00 1 октября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.09 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал) 30.09 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 30 сентября. Список адресов (Харьковводоканал) 29.09 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 