Повышение цен на электроэнергию для населения не будет - Минэнерго опровергло информацию (Минэнерго)

Соответствующее сообщение размещено на сайте Минэнерго.
Информация о повышении тарифов на электрическую энергию для населения с 1 октября является недостоверной.
Соответствующее сообщение размещено на сайте Минэнерго.
«В средствах массовой информации распространяется недостоверная информация о повышении тарифов на электрическую энергию для населения с 1 октября текущего года. Минэнерго и правительство неоднократно подчеркивали, что в условиях сложной социально-экономической ситуации цена электроэнергии для населения до конца текущего года остается неизменной», — говорится в сообщении.
В Минэнерго отмечают, что тарифы на электроэнергию, отпускаемые населению, установленные постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 26.02.2015 № 220.
Согласно этому постановлению, цена на электрическую энергию составляет (с НДС):
28 сентября СМИ сообщили, что правительство планирует повысить тариф на первые 100 кВт/ч электроэнергии для бытовых потребителей почти в два раза — до 1,68 грн.
5 мая НКРЕКП распространило презентацию своего видения будущего развития рынка электроэнергии и выхода из энергетического кризиса, возникшего в Украине.
Регулятор, в частности, предложил с 1 января 2021 отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-час/месяц.
В случае если соответствующее решение будет принято, тарифы для населения могут вырасти до 1,4 гривны за киловатт-час, а экономия для рынка электроэнергии составит до 12 млрд гривен.
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