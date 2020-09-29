Главная Новости ЖКХ Сегодня на Харьковводоканале – горячая линия для клиентов
29.09.2020  11:11   

Сегодня на Харьковводоканале – горячая линия для клиентов

Каждый вторник на КП «Харьковводоканал» работает телефон горячей линии.


//vodokanal.kharkov.ua

Каждый вторник (кроме праздничных дней) с 14:00 до 16:00 работает телефон «горячей линии» 712-26-13.

Позвонив по указанному телефону, можно задать вопросы и получить интересующую информацию у специалистов КП «Харьковводоканал».

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  горячая линия, харьковводоканал, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.06 Образование Начали работу "горячие линии" и приемная граждан по поступлению 2020 26.05 ЖКХ Сегодня на Харьковводоканале – горячая линия для клиентов 06.05 Медицина Для харків'ян створять єдиний медичний портал і «гарячу лінію» з медичних питань
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 