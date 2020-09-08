08.09.2020 16:29

До опалювального сезону в Харкові підготовлено 99% будинків

З 7849 житлових будинків комунальної форми власності у місті Харкові до нового опалювального сезону підготовлено 99%.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 8 вересня 2020 року, на засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста Харківської міської ради повідомив директор Департаменту житлового господарства Роман Нехорошков.

За його словами, підготовка до зими ЖК, ЖБК та ОСББ знаходиться на рівні 70%: з 766 будинків приймати тепло готові 536.

Водночас відомче житло готується до опалювального сезону не так успішно. «За відомчим житлом є відставання, але районні адміністрації ведуть роботу з установами, підприємствами і організаціями щодо завершення усіх необхідних робіт», - зазначив Роман Нехорошков.

Також він повідомив, що зараз спеціалізовані комунальні підприємства готують до зими техніку, заготовляють пісок і сіль для посипання прибудинкових територій.

Як повідомила заступник директора Департаменту комунального господарства Руслана Колодна, КП «Харківські теплові мережі» у рамках підготовки до опалювального сезону на 1 вересня підготувало 230 квартальних і локальних котелень (96%), вісім районних котелень (71%), 228 центральних та індивідуальних теплових пунктів (80%), а також 982 км тепломереж.

За її словами, підприємство вже замінило понад 33 км магістральних і внутрішньоквартальних теплових мереж і до кінця року планує довести цей показник до 80 км.

Крім того, всі заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період були виконані на КП «Харківводоканал». Станом на 1 вересня підприємством проведена перекладка та санація 14 км водопроводу.