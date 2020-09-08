08.09.2020 11:09

У харківських дворах будують нові ігрові та спортивні майданчики (ВІДЕО)

Майданчик з ігровими та спортивними елементами облаштували у дворі по вул. Академіка Павлова, 162-а у Московському районі.



// city.kharkov.ua

Також там з'явилося футбольне поле. З проханням облаштувати місця для дозвілля дітей до Харківського міського голови Геннадія Кернеса звернулися жителі найближчих будинків, тому що в районі проживає багато сімей, і майданчиків не вистачало.

Як повідомив голова Адміністрації Московського району Олег Товкун, перед тим як почати роботи, у дворі замінили інженерні мережі центрального опалення, оновили асфальт і пішохідні доріжки біля під'їздів та біля майданчика.



Крім того, цього року у Московському районі побудували два нові стадіони - в гімназії №144 та в Дитячо-юнацькій спортивній школі №4.