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08.09.2020  11:09   

У харківських дворах будують нові ігрові та спортивні майданчики (ВІДЕО)

Майданчик з ігровими та спортивними елементами облаштували у дворі по вул. Академіка Павлова, 162-а у Московському районі.


// city.kharkov.ua
Також там з'явилося футбольне поле. З проханням облаштувати місця для дозвілля дітей до Харківського міського голови Геннадія Кернеса звернулися жителі найближчих будинків, тому що в районі проживає багато сімей, і майданчиків не вистачало.

Як повідомив голова Адміністрації Московського району Олег Товкун, перед тим як почати роботи, у дворі замінили інженерні мережі центрального опалення, оновили асфальт і пішохідні доріжки біля під'їздів та біля майданчика.

Крім того, цього року у Московському районі побудували два нові стадіони - в гімназії №144 та в Дитячо-юнацькій спортивній школі №4.

Источник:   ХМР
 Тэги:  спортпрощадка, детская площадка, благоустройство, харьков
 
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