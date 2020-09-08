У харківських дворах будують нові ігрові та спортивні майданчики (ВІДЕО)

Майданчик з ігровими та спортивними елементами облаштували у дворі по вул. Академіка Павлова, 162-а у Московському районі.
Як повідомив голова Адміністрації Московського району Олег Товкун, перед тим як почати роботи, у дворі замінили інженерні мережі центрального опалення, оновили асфальт і пішохідні доріжки біля під'їздів та біля майданчика.
Крім того, цього року у Московському районі побудували два нові стадіони - в гімназії №144 та в Дитячо-юнацькій спортивній школі №4.
Если в ваших отношениях с любимым человеком наметились какие-то проблемы, пусть даже микроскопические, то лучше денек отдохнуть друг от друга и не встречаться.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
Международный день солидарности журналистов был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на 4 конгрессе международной организации журналистов.
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