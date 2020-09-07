Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 6 сентября было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: пр. Московский, 294, ул. Бескрайняя, 2-а, пр. Тракторостроителей, 65, ул. Гвардейцев Широнинцев, 29, ул. Коксовая, 51, ул. Полтавский Шлях, 177-а, ул. Грековская, 102, пр. Петра Григоренко, 20, пр. Тракторостроителей, 87-б, пр. Победы, 68-в, пр. Людвига Свободы, 20, ул. Академика Погорелова (Краснозорская), 37/19.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Стоит сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей, чтобы ни к вам не было претензий из-за вашей работы. Будьте внимательны в тратах.
В городе будет сохраняться теплая и солнечная погода, без осадков.
В Украине 7 сентября отмечают военный праздник – День разведки.
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