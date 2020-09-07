Главная Новости ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
07.09.2020  11:03   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 6 сентября было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: пр. Московский, 294, ул. Бескрайняя, 2-а, пр. Тракторостроителей, 65, ул. Гвардейцев Широнинцев, 29, ул. Коксовая, 51, ул. Полтавский Шлях, 177-а, ул. Грековская, 102, пр. Петра Григоренко, 20, пр. Тракторостроителей, 87-б, пр. Победы, 68-в, пр. Людвига Свободы, 20, ул. Академика Погорелова (Краснозорская), 37/19. 

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.09 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 7 сентября. Список адресов 06.09 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 6 сентября. Список адресов 05.09 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 5 сентября. Список адресов
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 