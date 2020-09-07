07.09.2020 11:03

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 6 сентября было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: пр. Московский, 294, ул. Бескрайняя, 2-а, пр. Тракторостроителей, 65, ул. Гвардейцев Широнинцев, 29, ул. Коксовая, 51, ул. Полтавский Шлях, 177-а, ул. Грековская, 102, пр. Петра Григоренко, 20, пр. Тракторостроителей, 87-б, пр. Победы, 68-в, пр. Людвига Свободы, 20, ул. Академика Погорелова (Краснозорская), 37/19.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.