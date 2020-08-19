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19.08.2020  10:51   

Два района города на время ремона трубы полностью отключат от воды

По улице Фронтовой проведут ремонтные работы на водоводе высокого давления.


://vodokanal.kharkov.ua

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на водоводе D=1000 мм по улице Фронтовой 20 августа с 10:00 до 24:00 будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Киевского и Шевченковского районов.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

Телефон для справок: 15-33.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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