19.08.2020 10:51

Два района города на время ремона трубы полностью отключат от воды

По улице Фронтовой проведут ремонтные работы на водоводе высокого давления.



://vodokanal.kharkov.ua

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на водоводе D=1000 мм по улице Фронтовой 20 августа с 10:00 до 24:00 будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Киевского и Шевченковского районов.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

Телефон для справок: 15-33.