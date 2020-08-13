Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 12 августа было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Раевской (Елены Стасовой), 24, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 48, ул. Седова/ул. Суворова, ул. Биологическая, 19, ул. Льговская, 39, проезд Садовый, 30, пр. Людвига Свободы, 46, ул. Фронтовая, ул. Деревянко, 41, ул. Шекспира, 18, Белгородское шоссе (возле Мемориала Славы).
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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