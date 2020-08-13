Главная Новости ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
13.08.2020  10:00   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 12 августа было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Раевской (Елены Стасовой), 24, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 48, ул. Седова/ул. Суворова, ул. Биологическая, 19, ул. Льговская, 39, проезд Садовый, 30, пр. Людвига Свободы, 46, ул. Фронтовая, ул. Деревянко, 41, ул. Шекспира, 18, Белгородское шоссе (возле Мемориала Славы).

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, порыв, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.08 ЖКХ Поселок Жуковского, Шишковка и Лесопарк в пятницу останутся без воды: список адресов 13.08 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 13 августа. Список адресов 12.08 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 