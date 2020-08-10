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10.08.2020  13:31   

В Чугуевском районе на неопределенный срок от газа отколючат сразу несколько сел

На время работ ПАО « Харьковгаз» будет временно приостановлена доставка газа потребителям трех сел на Харьковщине


ФОТО: ПАО "Харьковгаз"

В связи с проведением регламентных работ на газопроводе высокого давления, с 17.08.2020г. будет временно приостановлена ​​доставка газа потребителям следующих населенных пунктов Чугуевского района:

  • с. Новая Гнилица,
  • с. Граково,
  • с. Мосьпаново

Газоснабжения в жилых домах будет восстанавливаться после завершения регламентных работ, проведения испытаний газопроводов после аварийно-восстановительных работ, что предусмотрено п. 1.23 раздела V Правил безопасности систем газоснабжения и планово-технического обслуживания внутридомовых газопроводов и газовых приборов потребителей.

Источник:   Харьковгаз
 Тэги:  газ, регламент, харьков, отключение
 
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