В Чугуевском районе на неопределенный срок от газа отколючат сразу несколько сел

На время работ ПАО « Харьковгаз» будет временно приостановлена доставка газа потребителям трех сел на Харьковщине
В связи с проведением регламентных работ на газопроводе высокого давления, с 17.08.2020г. будет временно приостановлена доставка газа потребителям следующих населенных пунктов Чугуевского района:
Газоснабжения в жилых домах будет восстанавливаться после завершения регламентных работ, проведения испытаний газопроводов после аварийно-восстановительных работ, что предусмотрено п. 1.23 раздела V Правил безопасности систем газоснабжения и планово-технического обслуживания внутридомовых газопроводов и газовых приборов потребителей.
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